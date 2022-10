O defesa inglês Jon Flanagan anunciou o fim da carreira aos 29 anos.

Formado no Liverpool, Flanagan destacou-se nos reds nos primeiros anos da carreira, tendo chegado a internacional AA por Inglaterra em 2014, quando atravessava a melhor fase da carreira.

Numa publicação no Instagram, o jogador apresentou os motivos por detrás da «mais dura decisão» que teve de tomar na vida.

«Nos últimos 14 meses fiz todos os possíveis para recuperar mais minha mais recente operação a um joelho. Porém, a minha saúde a longo-prazo tem de estar em primeiro lugar, por isso, seguindo os conselhos médicos, o mais correto é retirar-me», escreveu.

Além de Liverpool, Jon Flanagan jogou no Shrewsbury Town, Bolton (estas duas equipas por empréstimo dos reds) e nos escoceses do Rangers, nos belgas do Charleroi e, por fim, no HB Koge, equipa da 2.ª divisão dinamarquesa, onde esteve na época passada.