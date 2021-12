O Ajax goleou o Fortuna Sittard na jornada 18 da liga neerlandesa e voltou a primeiro lugar do campeonato, mas à espera do que fará ainda o PSV Eindhoven.



Blind (14 minutos), Antony (22), Rensch (82) e Haller (90 e 90+3) foram os marcadores de serviço na noite de muitos golos em Amesterdão.



O português Ivo Pinto entrou ao intervalo para o lado direito da defesa do Fortuna, como pode ver na FICHA DE JOGO.



No terceiro lugar, e colado aos dois da frente, continua o Feyenoord. A equipa de Roterdão foi ganhar a Heerenveen por 3-0, golos de Til, Senesi e Linssen. João Carlos Teixeira voltou a ser suplente não utilizado.