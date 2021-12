Um autogolo de Senesi e um penálti de Dusan Tadic deram ao Ajax a vitória na visita à «banheira de Roterdão», a casa do Feyenoord. O resultado permitiu ao adversário do Benfica na Liga dos Campeões abrir uma vantagem de três pontos sobre este adversário direto - o PSV está entre ambos.



O Ajax perdera na receção ao AZ Alkmaar na jornada anterior e tinha um teste de fogo neste clássico do futebol neerlandês. Prova superada. A equipa de Erik ten Hag mostrou mais qualidade e, acima de tudo, mais maturidade.



À atenção do Benfica.



João Carlos Teixeira foi suplente não utilizado no Feyenoord. Com o treinador Arne Slot, o médio perdeu o espaço na equipa e só tem duas presenças esta época.



