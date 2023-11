Um adepto do Marselha foi condenado a uma pena de quatro meses de prisão e três anos sem frequentar recintos desportivos, após os incidentes no jogo em casa com o Lyon.

No passado dia 29 de outubro o encontro entre as duas equipa teve mesmo de ser adiado, depois do autocarro do emblema visitante ter sido apedrejado.

Fabio Grosso, treinador do Lyon, ficou perto de perder um olho e o duelo foi, entretanto, remarcado para o dia 6 de dezembro.

O adepto do Marselha foi de imediato detido, mas viu o seu julgamento ser adiado, uma vez que se apresentou a tribunal mais tarde do que era suposto.

Perante o juíz, o apoiante mostrou-se arrependido do ato, mas acabou mesmo por ser condenado por atirar uma pedra que não atingiu o autocarro do Lyon.