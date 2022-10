O Lille venceu em Estrasburgo por 3-0, no jogo inaugural da 11.ª jornada da Ligue 1.



Com Djaló, Fonte e André Gomes de início, a equipa orientada por Paulo Fonseca teve em Jonathan David a principal figura. O internacional canadiano fez o 1-0 de penálti, aos 41 minutos, e bisou à entrada para o quarto de hora final.



Timothy Weah, que já havia assistido David para o 2-0, serviu Rémy Cabella para o 3-0 final aos 80 minutos.



Com este triunfo, o segundo seguido na Ligue 1, o Lille chegou aos 19 pontos e subiu provisoriamente ao sexto lugar. Por seu turno, o Estrasburgo é 15.º com oito pontos.



Classificação da Ligue 1