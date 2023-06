O Cardiff foi condenado a pagar mais 11 milhões de euros ao Nantes pela transferência de Emiliano Sala, segundo apurou o jornal L’Equipe junto de uma fonte da FIFA. O clube francês já tinha recebido uma primeira indemnização de 6 milhões de euros, mas vai agora receber mais duas tranches, uma de seis e outra de cinco, elevando o total da compensação pela transferência do falecido jogador para 17 milhões de euros.

É mais uma vitória do clube francês no litígio judicial que mantém com o Cardiff desde há quatro anos, após a morte trágica do jogador argentino, sobre o Canal da Mancha, quando se deslocava para Cardiff para assinar contrato.

O clube galês já tinha pago uma primeira tranche de 6 milhões de euros, mas agora foi condenado a pagar as duas últimas tranches que estavam previstas ser pagas a 1 de janeiro de 2020 e a 1 de janeiro de 2021, respetivamente de 6 e 5 milhões de euros, elevando o total da compensação que o Nantes tem a receber para 17 milhões de euros. A este valor acresce ainda o pagamento de cinco por cento sobre o total da dívida relativos a juros.

O acordo para a transferência de Emiliano Sala do Nantes para o Cardiff ficou fechado a 19 de janeiro de 2019, apenas dois dias antes da trágica morte do jogador, na sequência de um acidente do avião privado que transportava o jogador sobre o Canal da Mancha.

O Cardiff tinha contestado o pagamento da indeminização ao Nantes no Tribunal Arbitral do Desporto, baseado em Lausanne, mas sem sucesso.