Christian Gourcuff deixou de ser, esta terça-feira, treinador do Nantes, clube que disputa a I Liga francesa de futebol.

O técnico de 65 anos, pai do futebolista Yoann Gourcuff, deixa o emblema gaulês após alguns maus resultados – o último deles uma goleada caseira sofrida ante o Estrasburgo (0-4) – embora o clube não tenha especificado as razões, em comunicado.

Gourcuff esteve exatamente 16 meses à frente do comando técnico do Nantes, cargo que assumira a 8 de agosto de 2019.

No treino desta terça-feira, Patrick Collot já assumiu as funções de treinador, de forma interina. «Será auxiliado nesta missão por membros da equipa técnica atual», referiu o atual 14.º classificado do campeonato, em nota oficial.