Depois de ter confirmado, na segunda-feira, que iria abdicar do treino de adaptação ao relvado em São Petersburgo, onde defronta esta tarde o Zenit, na sexta e última jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões (17h55), o Borussia Dortmund confirmou o «aquecimento leve no hotel» que tinha prometido na preparação da viagem à Rússia.

A equipa, que está já apurada, mas ainda sem o primeiro lugar do grupo F garantido, fez alguns exercícios em pleno hotel, numa parte do edifício onde estavam colocadas mesas, com comida e bebida para alimentação pré-jogo. A situação já estava prevista, porque o clube quis preservar a bolha da UEFA para as equipas, por razões associadas à covid-19.

A equipa de Lucien Favre vai jogar na Rússia sem o goleador Erling Haaland, mas também sem o internacional português Raphael Guerreiro, Reinier, Morey, Akanji, Delaney, Meunier ou Schmelzer, a maioria a contas com pequenos problemas físicos.