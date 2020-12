Já com o apuramento para os oitavos de final da Liga dos Campeões no bolso, Sérgio Conceição pode dar-se ao luxo de fazer algumas alterações na partida frente ao Olympiakos, em Atenas.

Ainda assim, o técnico do emblema grego, Pedro Martins, não acredita que isso lhe facilite a tarefa, bem pelo contrário.

«Não acho que seja uma vantagem [possíveis alterações de Conceição], até porque o valor do plantel do FC Porto é muito bom. E não acho que seja vantagem porque causa-me um problema em termos da preparação do jogo, mediante os jogadores que o Sérgio amanhã vai apresentar», afirmou, em conferência de imprensa.

«Mas tenho a noção de que vamos ter um FC Porto forte, que jogar vai dificultar muito a nossa tarefa, e nós também temos alguns problemas com lesões e covid-19. Não estamos na máxima força. Mas estou convicto que amanhã vamos fazer um bom jogo e ganhar», acrescentou.

Para bater os dragões, Pedro Martins pede à sua equipa que repita a exibição que protagonizou no dragão, mas sem os erros individuais e a ineficácia.

«O que espero é que a equipa tenha a mesma performance do Dragão, mas sem os erros que fizemos e que sejamos mais eficazes ofensivamente. Tivemos muitos períodos por cima, mas depois quando o FC Porto se colocou em vantagem o jogo tornou-se diferente. Concluindo, espero a mesma qualidade do jogo, eliminando erros individuais e com mais eficácia ofensiva.»