A federação francesa de futebol acabou por ceder, relativamente ao acordo de direitos de imagem da seleção, poucas horas depois da posição de força assumida por Kylian Mbappé.

O jogador do Paris Saint-Germain recusou participar numa sessão fotográfica da seleção francesa, precisamente por causa da questão dos direitos de imagem.

Agora a federação gaulesa vem anunciar, em comunicado, que «após discussões conclusivas na presença do elementos da seleção, do presidente, do treinador, e de um diretor de marketing, (...) compromete-se a rever, com a maior brevidade possível, o acordo inerente aos direitos de imagem que vincula os jogadores da seleção».

A federação francesa só queria negociar os direitos de imagem depois do Mundial 2022, a disputar no Qatar, no final do ano, mas a pressão dos jogadores já está a ditar cedências.

O jornal L'Equipe informa que, perante estes desenvolvimentos, Mbappé já vai participar nas ações comerciais previstas para esta terça-feira.