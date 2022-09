O futebolista francês Kylian Mbappé «decidiu não participar na sessão de fotografias prevista» para terça-feira na seleção de França, informou a assessoria do atleta, em nota enviada nas últimas horas à AFP, depois da recusa da Federação Francesa de Futebol (FFF) em «modificar o acordo» dos direitos de imagem dos atletas.

Na mesma nota, a equipa de Mbappé refere que o jogador do PSG «e os seus representantes (…) lamentam profundamente que nenhum acordo, como solicitado, possa ser alcançado antes do Mundial», que se realiza no final deste ano, no Qatar.

Trata-se do mais recente episódio de um assunto que já tem alguns meses. A 22 de março, Kylian Mbappé recusou participar numa ação de patrocínio no centro de treinos de Clairefontaine, para mostrar a sua oposição ao acordo assinado pela FFF para a exploração dos direitos de imagem.

O atual acordo da FFF foi elaborado em 2010 e, no caso de Mbappé, foi assinado em 2017, quando teve a sua primeira internacionalização.

A 31 de maio, mais de dois meses depois do boicote de Mbappé à sessão de fotografias com patrocinadores da seleção, os assessores do jogador de 23 anos reuniram com o presidente da FFF, Noël Le Graët, para debater o acordo dos direitos de imagem dos jogadores que estão na seleção.

«Entendeu-se que este acordo, elaborado em 2010, requer modificações para estar de acordo com a evolução do desporto e com os modos de comunicação», explicaram então os conselheiros de Mbappé, à AFP, acrescentando que as partes «partilharam a observação de que o acordo deve ser revisto de quatro em quatro anos para estar em linha com a evolução do setor».

No dia seguinte, Le Graët referiu, ao L’Équipe, que havia concordância em alguns pontos, mas deixou um aviso. «O texto que me foi oferecido pela assessoria do Mbappé ofendeu-me um pouco. Este acordo não diz respeito apenas ao Kylian, mas a todos os jogadores da seleção francesa. Também não devemos esquecer-nos de todos os patrocinadores, que nos dão muito dinheiro (…) No entanto, quero frisar que o Kylian nunca pediu mais dinheiro para ele. Não há posição de força do lado dele, no lado financeiro. Vamos levar o nosso tempo para fazer as coisas direito», apontou.

A reação de Mbappé ao assunto já tinha surgido na semana anterior, na conferência de imprensa associada à sua renovação com o PSG até 2025, quando falou num «pequeno mal-entendido» com a FFF, prometendo «resolver tudo rapidamente com inteligência e respeito».

Já neste domingo, nas colunas do jornal L’Équipe, o presidente da FFF referiu que «nada vai mudar entre agora e o Mundial, que está a chegar muito rapidamente». «À priori, tenho que encontrar os jogadores na segunda-feira [ndr: hoje] para discutir com eles. Depois do Mundial, vamos ver o que é preciso ser feito. Haverá novos jogadores e novos patrocinadores. Será uma oportunidade para um balanço», notou.

A defesa de Mbappé pretendia uma resolução sobre o assunto nesta janela de jogos de setembro, para a Liga das Nações.

A França, que já não tem hipóteses matemáticas de ir à final four da Liga das Nações, recebe a Áustria na quinta-feira e visita a Dinamarca no domingo, para procurar, no mínimo, evitar a descida à Liga B.