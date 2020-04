Jérémy Ménez é um dos últimos rebeldes do futebol mundial. O internacional gaulês assumiu alguns erros cometidos durante a carreira e revelou que no AC Milan chegou a ser comparado com Kaká.



«Podia ter feito muito mais, mas não trabalhei o suficiente. Pensei que o talento fosse suficiente. (...) No treino disseram-me que era tão forte como Kaká, mas fiz muitos disparates. Era jovem, mas nunca senti pressão. Essa palavra não me representa», disse o avançado do Paris FC, em entrevista à Gazzetta Dello Sport.



O jogador de 32 anos confessou que teve hipótese de assinar pelo Manchester United no início da carreira, mas que recusou.



«Ferguson queria-me, fui a Inglaterra ver as instalações do Man. United. Tudo correu de forma fantástica, mas não tinha vontade de sair de França. Era muito jovem, não me arrependo. Estava convicto de que chegaria o melhor clube. Não tinha medo», contou.



Ménez despontou no Sochaux, passou pelo Mónaco, PSG, Roma, AC Milan, Bordéus, Antalyaspor e Club América.