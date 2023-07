Gianluigi Donnarumma e a companheira foram vítimas de um violento assalto na passada sexta-feira. Um dia depois, o guarda-redes italiano fez um relato do que viveu e sentiu durante o roubo.



«Encontrar, de repente, estranhos em casa às três da manhã, acho que é a pior sensação possível», começou por dizer ao jornal 'Libero'.



«Fiquei imobilizado e a Alessia [companheira] foi obrigada a entregar tudo o que tínhamos de precioso. Não posso entrar em detalhes porque a investigação ainda está a decorrer. Fomos forçados a deixar o nosso apartamento por causa da investigação e estamos hospedados num hotel», acrescentou.



O internacional transalpino confessou que sentiu medo pelo que poderia acontecer à companheira quando estava amarrado pelos larápios. «Tive muito medo pela Alessia, medo que lhe acontecesse alguma coisa. Estava amarrado, não podia fazer nada. Além disso, não falo muito bem francês e foi difícil explicar às pessoas onde estavam as coisas», disse ainda.



Donnarumma ficou sem vários artigos de luxo cujo valor, estima-se, é de 500 mil euros. Apesar do assalto, o guardião seguiu para o estágio do PSG no Japão.