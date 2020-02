Sarah Abitbol, antiga patinadora artística francesa, revelou que foi abusada sexualmente, repetidamente, entre 1990 e 1992 por Gilles Beyer, ex-patinador e campeão olímpico na década de 70, quando este era seu treinador.



As acusações foram tornadas públicas pela ex-atleta num livro autobiográfico intitulado «Um Tão Longo Silêncio».



«Foi a primeira vez que um homem me tocou. Durante dois anos, dizias à minha mãe 'hoje vou ser babysitter da Sarah para podermos treinar'. E violaste-me no parque de estacionamento, nos balneários e recantos da pista de gelo que nunca imaginei que existissem», denunciou Sarah Abitbol, de 44 anos.



Depois destas revelações, outra patinadora artística gaulesa, Hèléne Godard, de 55 anos, também acusou Gilles Beyer de abusos sexuais nos anos 70, quando tinha 13 anos.



De resto, estes casos levaram à demissão do presidente da federação francesa de patinagem, Didier Gailhaguet, pressionado pela ministra do Desporto, Roxana Maracineanu.



«Tomei a sensata decisão de me demitir do cargo de presidente da federação. Tomei esta decisão com dignidade, mas sem amargura depois desta injustiça», disse, citado pela BBC, após uma reunião daquela federação.



Gailhaguet, lembre-se, não estava no cargo aquando dos alegados abusos sexuais.



Por último, importa referir que a justiça francesa já abriu uma investigação a Beyer.