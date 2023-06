O Conselho de Estado francês validou nesta quinta-feira as regras da Federação Francesa de Futebol (FFF) que proíbem as jogadoras de usarem véu islâmico (hijab), considerando que compete aos organizadores das competições ditar as regras de participação.

As regras da FFF foram contestadas em tribunal por um grupo de mulheres muçulmanas, denominado Hijabeuses, que se apoiavam numa decisão da FIFA que desde 2014 autoriza as futebolistas a usarem véu nas suas competições, mas não lhes foi dada razão.

«As federações desportivas são responsáveis pelo bom funcionamento das competições que organizam e podem impor aos seus jogadores uma obrigação de neutralidade no que diz respeito ao vestuário, de forma a garantir o bom funcionamento das provas e a prevenir eventuais confrontos», lê-se um comunicado do organismo, sobre a medida decretada em 2016.

A advogada do grupo Hijabeuses, Marion Ogier, lamenta a decisão que considera «abalar o secularismo e a liberdade de expressão».