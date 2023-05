O Lens venceu fora o Toulouse por 1-0 e manteve-se a um ponto do Marselha, vice-líder da Liga francesa, e reduziu para seis os pontos de desvantagem para o PSG.

Sem o português David Costa (não saiu do banco), o único golo do jogo foi marcado pelo inevitável Lois Openda, goleador da equipa sensação da Ligue 1.

No final do jogo, as duas equipas celebraram. O Lens, porque ganhou, e o Toulouse, que no fim de semana venceu a Taça de França e voltou a celebrar nesta terça-feira, já em casa, com os adeptos.