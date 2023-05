A noite do Barcelona já tinha começado bem, mas acabou ainda melhor.

No País Basco, o Real Madrid perdeu frente à Real Sociedad (1-0) e deixou os catalães a uma vitória do título espanhol.

A pensar nas meias-finais da Liga dos Campeões, frente ao Manchester City, o técnico dos merengues, Carlo Ancelotti, promoveu algumas caras no onze inicial. E frente a uma equipa que está cada vez mais bem lançada para o apuramento para a Champions, correu mal.

Num jogo agitado, Take Kubo impôs a lei do ex e fez o 1-0 aos 47 minutos, aproveitando um erro de Éder Militão, antigo jogador do FC Porto. Com meia-hora para o fim, Dani Carvajal foi expulso e não ajudou à causa blanca. Aproveitaram os bascos, com Barrenetxea a fazer o 2-0 final a cinco minutos dos 90, após um belo passe de David Silva.

Contas feitas, o Real Madrid segue no segundo lugar, com 68 pontos, a 14 do Barcelona – estão 15 em disputa. Significa isto que os culés são campeões já na próxima jornada se vencerem o Espanhol, rival catalão. Além disso, o Real fica ainda à mercê da ultrapassagem do Atlético de Madrid, que tem menos um jogo.

A Real Sociedad, por seu turno, continua no quarto lugar e tem agora oito pontos de vantagem à condição face ao Betis.

