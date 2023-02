Não correu bem a estreia de Vitinha pelo Marselha.

Lançado no onze titular da equipa de Igor Tudor, o avançado ex-Sp. Braga acabou por participar na derrota da equipa do Olympique – que também contou com Nuno Tavares no onze – na derrota no dérbi frente ao Nice, por 3-1.

O Marselha jogou em casa, mas ao intervalo já perdia por 2-0: no Vélodrome, Sofiane Diop fez o 1-0 aos 38 minutos e Gaetan Laborde ampliou a vantagem do Nice a um minuto do intervalo.

Tudor tirou Vitinha e Payet ao intervalo para lançar Malinovsky e Alexis Sánchez em campo. Resultou. Sánchez assistiu e Malinovsky reduziu para 2-1 à hora de jogo.

No entanto, Bilal Brahimi não quis deixar dúvidas e fez o 3-1 a cinco minutos dos 90, confirmando o triunfo do emblema da Côte D’azur.

Com este resultado, o Marselha segue no segundo lugar da Ligue 1, mas agora a oito pontos do líder PSG. O Nice é oitavo classificado, com 34 pontos.