Três dias após a derrota na final do Mundial frente à Argentina, o francês Kylian Mbappé está de regresso ao treinos do Paris Saint-Germain.

O vice-campeão mundial, que na passada terça-feira celebrou o 24.º aniversário, esteve à conversa com o treinador parisiense, Christophe Galtier.

Mbappé foi o melhor marcador da última edição do Campeonato do Mundo com oito golos.