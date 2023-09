O Mónaco cedeu este domingo um empate (2-2) nos descontos da viagem ao terreno do Lorient e com isso desperdiçou a possibilidade de se distanciar na liderança da Liga Francesa.

Num jogo em que o português Gelson Martins voltou a não ser opção, ele que está com vida difícil nas opções do treinador Adi Hutter, a formação do Principado entrou praticamente a perder: Aiyegun Tosin inaugurou o marcador para o Lorient logo aos dois minutos.

O Mónaco, no entanto, reagiu bem e conseguiu dar a volta ao marcador, com Golovin a fazer o 1-1 aos 17 minutos e a assistir Balogun para o 2-1, aos 69. Nos descontos, porém, o Lorient pressionou à procura do empate e chegou à igualdade por Faivre, aos 97 minutos.

Com este resultado, o Mónaco lidera a Ligue 1, com 11 pontos, mais dois do que Nice e três do que o quarteto formado por PSG, Marselha (menos um jogo), Lille e Metz. No entanto, pode ser apanhado pela equipa de Marselha, se ganhar o jogo ainda este domingo.