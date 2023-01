O PSG avançou para a quarta eliminatória da Taça de França após derrotar o Châteauroux, fora de portas, por 3-1.



Sem algumas das principais figuras como Neymar, Messi ou Mbappé, mas com Vitinha na equipa inicial, os campeões franceses sentiram dificuldades frente à equipa do terceiro escalão. Não se previam sobressaltos para o conjunto de Galtier quando Etikike logos aos 13 minutos.



No entanto, o Châteauroux soltou-se com o golo sofrido e foi capaz de alcançar o empate aos 37 minutos por intermédio de Ntolla. O 1-1 manteve-se até à entrada para o quarto de hora final apesar das entradas de Sergio Ramos e Fabián Ruiz ao intervalo.



Acabou por ser Carlos Soler a desbloquear a partida. Depois de um belo lance de Vitinha, Etikike cabeceou para uma enorme defesa do guarda-redes adversário, mas o médio espanhol aproveitou e fez o 2-1.



Foi já com Danilo em campo que o PSG acabou por chegar ao 3-1 final por Juan Bernat.