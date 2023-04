O Mónaco desperdiçou dois golos de vantagem e saiu de Nantes com um empate, em jogo da 30.ª jornada da Ligue 1.



Sem Gelson, os monegascos chegaram ao intervalo a ganhar por 2-0 e com Caio Henrique em destaque. O lateral brasileiro assistiu Disasi e Matazo para os dois tentos da primeira parte.



O Nantes reagiu na etapa complementar e iniciou a recuperação com do egípcio Mostafa Mohamed. Já dentro do quarto de hora final Ludovic Blas fez o 2-2 final.



Este empate impediu o Mónaco de igualar à condição o Marselha no terceiro posto enquanto o Nantes é 14.º classificado com 31 pontos.



Classificação da Ligue 1

