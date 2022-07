Christophe Galtier vai tentar fazer o que nem Laurent Blanc, Ancelotti, Emery ou Pochettino conseguiram: ganhar a Champions pelo PSG. O técnico assumiu que quer «vencer tudo» pelos campeões franceses e lembrou quem foi o primeiro treinador a triunfar na Champions com o Chelsea para questionar por que razão não pode ser ele a fazê-lo em Paris?



«E porque não? Sabes quem ganhou a primeira Champions com o Chelsea? Di Matteo [2012]. Quem teria apostado um cêntimo em Di Matteo?», atirou, em entrevista ao L'Équipe.



«Uma vez que estás no PSG tens obrigação de conseguir resultados. Sou muito ambicioso, mas tenho uma grande humildade. Vim para Paris para ganhar. Há três títulos nacionais: temos de os vencer. Temos de bater recorde. E é com modéstia que digo que vim a Paris para ganhar tudo», acrescentou.



O técnico gaulês assegurou ainda que pediu a continuidade de Neymar no clube. «Isso era claro. (...) Já falámos várias vezes sobre o papel de Neymar. Os jogadores vão jogar 25 ou 26 jogos entre clubes e seleções até 13 de novembro. Teremos necessidade de fazer uma rotação na equipa. Quero ter um 'onze' muito forte e quero que esse 'onze' seja igualmente forte com as cinco substituições que são permitidas. Haverá tempo de jogo para todos os avançados. Sei onde é que o Neymar pode estar cómodo tanto mais à frente no ataque como à frente dos dois médios mais defensivas. Tanto o Neymar como o Messi são facilitadores, jogadores que têm capacidade para receberem entre linhas e resolverem», referiu.

Galtier, que há duas épocas conduziu o Lille à conquista da Ligue 1, respondeu de forma clara quando questionado acerca de Zidane e da possibilidade de este assumir o comando do PSG antes da saída de Pochettino.



«Quero ser breve: O Zizou é o Zizou. Tem uma história incrível e é único. O mais importante foram os contactos constantes que tive com o meu presidente e com Luís Campos. Nunca duvidei. O presidente tinha claro que eu seria o novo treinador do PSG», disse.



O gaulês, de 55 anos, lembrou que Messi «passou por um período de adaptação» e deixou claro que quer um plantel com 21 jogadores de campo e alguns jovens da formação.



«Temos 26 ou 27 jogadores, além dos guarda-redes. É um plantel enorme. Há jogadores que perderam espaço e eu falei com eles. Não foi fácil, mas todos têm de ser respeitados. Vamos começar a época com 21 jogadores de campo e alguns jovens. Os grandes clubes que rendem a um nível altíssimo são os que conseguem integrar os melhores jovens num plantel experiente e de qualidade», defendeu.



Galtier já riscou cinco nomes do plantel do PSG para 2022/23: Wijnaldum, Kurzawa, Rafinha, Herrera e Draxler.