O português João Sacramento, que trabalhou como José Mourinho até ao final do ano transato, foi confirmado oficialmente como novo elemento da equipa técnica do Paris Saint-Germain.

O adjunto foi o escolhido pelo também luso Luís Campos, conselheiro de futebol dos parisienses, para integrar o staff do treinador principal Christophe Galtier. Thierry Oleksiak é o outro auxiliar, enquanto Pedro Gomez e Alberto Piernas são os preparadores físicos e Gianluca Spinelli e Jean-Luc Aubert ficam encarregues dos treinos de guarda-redes.

João Sacramento, de 33 anos, já tinha sido observador no Mónaco quando Leonardo Jardim treinava no principado e reencontra Galtier, com quem mais tarde trabalhou no Lille. Esteve, depois, com Mourinho na aventura no Tottenham e em parte do início do trabalho na Roma.