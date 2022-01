João Sacramento confirmou, através das redes sociais, que deixou de fazer parte da equipa técnica de José Mourinho. O até aqui adjunto principal do treinador português não explicou as razões da separação, havendo versões contraditórias: há quem fale na vontade de Sacramento iniciar uma carreira de treinador principal e há quem fale numa discussão entre os dois.

«2021 terminou com o encerrar de um ciclo de dois anos ao lado do mister José Mourinho do qual me orgulho muito. Trabalhar consigo foi o realizar de um sonho. Serei eternamente grato, mister! Desejo-lhe as maiores felicidades», escreveu João Sacramento, que Mourinho foi buscar ao Lille, onde era também adjunto, primeiro para trabalhar com ele no Tottenham e, mais tarde, para o acompanhar na Roma.