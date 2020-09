O Mónaco colou-se este domingo à liderança da Liga francesa, ao vencer por 2-1 na receção ao Nantes, em jogo da 3.ª jornada do campeonato.

Com Gelson Martins a titular, o emblema monegasco adiantou-se no marcador logo aos cinco minutos da partida, por intermédio de Sofiane Diop.

Na segunda parte, à passagem da hora de jogo, a equipa visitante chegou ao empate, por Ludovic Blas, mas quatro minutos depois, Willem Geubbels voltou a marcar para o Mónaco e fez o 2-1 final.

A equipa de Niko Kovac tem agora os mesmos sete pontos do que o líder Rennes.

Também com sete pontos está o Lille, que bateu em casa o Metz, por 1-0.

Luiz Araujo, a dois minutos dos 90, fez o golo decisivo da equipa orientada por Cristophe Galtier, que contou com José Fonte os 90 minutos.

Tiago Djaló não saiu do banco de suplentes, ao passo que Renato Sanches e Xeka, lesionados, não foram convocados.

O Brest, com Heriberto Tavares no banco, venceu por 2-0 na casa do Dijon. Cardona, aos 90+5 minutos, fez o resultado final com um golaço.

Ora veja:

Por último, o Rennes bateu fora o Nimes por 4-2, enquanto o Angers triunfou por 1-0 na receção ao Reims.