Cavani esteve perto de deixar o PSG para reforçar o Atlético de Madrid, segundo a imprensa internacional. Thomas Tuchel, técnico dos campeões franceses, confirmou com alguma ironia que o internacional uruguaio vai continuar em Paris.



«Acho que há coisas piores na vida do que ficar no PSG e ser avançado do PSG. Cavani vai recuperar-se a pouco e pouco e estará bem entre nós», disse o alemão em conferência de imprensa.



Tuchel garantiu ainda que vai fazer de tudo para ajudar o avançado «charrua».



«Todos têm a oportunidade de começar [como titular]. Temos de esperar, não podemos imaginar se fará o seu melhor jogo amanhã [sábado]. Se recuperar o ritmo, a confiança, será um jogador importante para nós, e todos vamos ajudá-lo», referiu.



