Um jardineiro do Lorient morreu neste domingo após ser atingido pela queda de uma estrutura de luzes que estava a montar no relvado do clube, após o jogo do Lorient frente ao Rennes.

O funcionário recebeu assistência médica no relvado durante cerca de 45 minutos, ainda foi transportado para o hospital local em estado grave, mas acabou por não resistir aos ferimentos causados pela estrutura.