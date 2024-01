O Lille deu continuidade à goleada histórica na Taça de França e bateu, este domingo de manhã, o Lorient por 3-0, em jogo da 18.ª jornada da Ligue 1.



O conjunto orientado por Paulo Fonseca, que voltou a apostar em Tiago Santos de início, começou a superiorizar-se ao adversário a partir dos 20 minutos e pressionou em busca da vantagem. O golo acabou por surgir aos 37 minutos na sequência de um lance de bola parada: o ex-Boavista Angel Gomes cruzou e Jonathan David cabeceou para o 1-0.



Em vantagem, o Lille controlou a partida na segunda metade e apenas nos minutos finais forçou o golo da tranquilidade. Após uma recuperação de Tiago Santos em zona adiantada, Gudmundsson trabalhou bem na esquerda e serviu David que rematou contra um adversário, mas na recarga, Cabella fez mesmo o 2-0 para os «Dogues».



Classificação da Ligue 1



Edon Zhegrova guardou o melhor para o fim e em cima do fim do encontro, fez um belo golo de fora da área, fixando o resultado final. Esta vitória permitiu ao Lille ultrapassar Marselha e Reims e igualar à condição o Brest no quarto lugar do campeonato francês. Por sua vez, o Lorient é penúltimo classificado.



