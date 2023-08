Luis Enrique, treinador recém-contratado do PSG, terá ameaçado sair do Paris Saint-Germain, de acordo com o jornal Marca. Em causa estará um suposto conflito interno, devido à situação de Kylian Mbappé e ainda uma possível saída do português Luís Campos, diretor desportivo do clube parisiense. Segundo a mesma fonte, a relação entre Luis Enrique e Campos também parece estar abalada e o ambiente de incerteza estará a interferir na preparação da equipa para a próxima temporada, dificultando a planificação e a coesão do grupo.

Ora, esta manhã, neste contexto ‘tumultuoso’, Luis Enrique deixou uma mensagem enigmática nas suas redes sociais, ao partilhar uma fotografia nas histórias do Instagram a manifestar a sua visão de união, inspirando-se nas palavras dos Três Mosqueteiros: «Um por todos e todos por um.»

Com o potencial afastamento de Luís Campos e as questões em torno de Mbappé, Luis Enrique enfrenta um cenário de grande instabilidade. As decisões tomadas pelo clube e as constantes notícias sobre a crise estão a colocar em dúvida o futuro do técnico no PSG. O horizonte que se avizinha para Luis Enrique parece estar repleto de desafios e incertezas, numa altura em que a nova temporada se aproxima.