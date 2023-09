Cristiano Ronaldo ou Messi?



Esta foi, porventura, a questão mais vezes colocada ao longo de mais de dez anos. E não há uma resposta correta. Kylian Mbappé, fã do internacional português, confessou que aprendeu a apreciar as qualidades do internacional argentino com quem jogou no PSG.



«Adoro o Cristiano, era um grande fã dele quando era mais jovem. Mas comecei a gostar do Messi também. Quando és jovem e fã do Cristiano, não consegues perceber o quão bom é o Messi porque adoras o Cristiano. Cresci e agora adoro ambos», disse, durante a participação numa transmissão em direto nas redes sociais que se tornou viral.