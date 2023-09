Lionel Messi foi a figura da vitória da Argentina sobre o Equador, em jogo da fase de apuramento para o Mundial2026.

O agora jogador do Inter Miami apontou o único golo do encontro, de livre direto, mas esteve em destaque também graças a um lance com Moisés Caicedo, internacional equatoriano do Chelsea.

Embora tivesse pela frente o jogador mais caro da história da Premier League, Messi encontrou uma saída com a classe habitual.

Ora veja: