Neymar recorreu à conta pessoal no Instagram, que conta com 204 milhões de seguidores, para denunciar que há uma conta falsa no Whatsapp de alguém a pretender passar por ele.

«Cuidado que tem um fake se passando por mim no Whats», escreveu o internacional brasileiro do paris Saint-Germain numa story publicada no Instagram.

Não é a primeira vez que o avançado brasileiro denuncia contas falsas com o seu nome nas redes sociais.