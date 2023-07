Adi Hütter, treinador austríaco de 53 anos, regressa aos bancos para orientar o Mónaco, onde atua o internacional português Gelson Martins, anunciou o clube no site oficial.

Sem clube desde que deixou o comando do Borussia Mönchengladbach no final da temporada 2021/22, esta será a primeira aventura de Hütter fora de um país de língua alemã. O austríaco substitui o belga Philippe Clément, que deixou o clube monegasco na sexta posição na última edição da Ligue 1.

Além do Borussia Mönchengladbach, o treinador austríaco acumula ainda passagens por clubes como Salzburgo, Young Boys e Eintracht Frankfurt.

Adi Hütter assume comando técnico do Mónaco por duas épocas.

«Estamos muito felizes em receber Adi Hütter no AS Monaco. Nos últimos anos, Adi provou o seu valor em várias ligas diferentes, bem como a nível continental», afirmou Thiago Scuro, diretor de futebol do clube.