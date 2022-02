David Guion é o novo treinador do Bordéus, informou o clube.



O técnico gaulês sucede assim a Vladimir Petkovic, treinador que foi despedido após ter conseguido quatro triunfos em 23 partidas. Os girondinos ocupam o último lugar da Ligue 1 em igualdade pontual com o Metz e são a pior defesa da prova com 58 golos sofridos, o pior registo dos últimos 52 anos.



O novo treinador do português Ricardo Mangas, David Guion, fez grande parte do seu percurso no Stade de Reims.