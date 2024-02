O Marselha comunicou na manhã desta terça-feira a demissão de Gennaro Gattuso.

A saida do treinador italiano do comando do conjunto francês já tinha sido avançada na véspera na imprensa gaulesa, mas só nesta terça-feira foi oficializada pelo clube do sul de França numa curta nota na qual é anunciado o fim de colaboração e é feito um agradecimento.

Gennaro Gattuso estava no Marselha desde setembro de 2023, tendo vencido nove dos 24 jogos que realizou pelo nono classificado da Liga francesa.