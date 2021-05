O Tigres, do México, anunciou sexta-feira a contratação de Florian Thauvin ao Marselha.

Num vídeo publicado nas redes sociais, o emblema mexicano deu as boas-vindas ao internacional francês, campeão do Mundo em 2018, com a seguinte descrição: «Perfil de Tigre é acreditar que é sempre possível.»

O Tigres não revela pormenores do negócio, mas a imprensa avança que o médio de 28 anos assinou um contrato válido até 2026.

Thauvin estava ligado ao Marselha desde 2013, com exceção de um pequeno período em que esteve ao serviço do Newcastle, em 2015/16. Esta época, tem 42 jogos e oito golos pelo Olympique.

De resto, Thauvin será companheiro de equipa de Gignac no Tigres, também ele internacional francês e antigo jogador do Marselha.