O internacional francês Ousmane Dembélé é baixa para os próximos quatro meses.

A informação foi avançada pelo Barcelona, que comunicou que o jogador foi operado para debelar uma desinserção do tendão distal do bíceps femoral do joelho direito.

Dembélé participou em dois jogos da seleção francesa no Euro 2020, tendo-se lesionado precisamente no segundo, diante da Hungria, e já não participou no último da fase de grupos frente a Portugal.