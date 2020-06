Dimitri Payet renovou contrato com o Marselha até 2024, revelou o presidente do clube gaulês este sábado.



«Dimitri veio ter comigo e disse-me esta frase: 'Marselha para toda a vida'. Ele explicou-me que queria acabar a carreira aqui e ter um cargo aqui», referiu Jacques-Henri Eyraud, em conferência de imprensa.



O dirigente do emblema orientado por Villas-Boas esclareceu ainda que o internacional francês aceitou reduzir o salário em 30 por cento para a próxima temporada, abdicando de alguns bónus estabelecidos no contrato.



«Disse várias vezes que gosto deste clube e que a minha família se sente bem aqui. Já tinha pensado nisto quando o presidente disse que os jogadores deviam fazer um esforço. Quem melhor do que eu para liderar pelo exemplo. Quero fazer verdadeiramente parte do OM», disse Payet.



O Marselha voltou aos treinos na passada sexta-feira.