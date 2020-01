O PSG esmagou o Saint-Étienne por 6-1 no Parque dos Príncipes e garantiu a qualificação para as meias-finais da Taça da Liga francesa.



Os campeões gauleses colocaram-se a vencer logo aos dois minutos. Icardi ficou isolado após passe de Meunier e bateu Moulin. A equipa de Tuchel voltou a marcar dois golos num ápice perto do intervalo. Primeiro Neymar fez uma maldade ao guarda-redes ao picar-lhe a bola por cima e depois foi o próprio Moulin a ter a infelicidade de marcar na própria baliza.



No espaço de oito minutos, entre os 49 e os 57 minutos, Mbappé assistiu Icardi para mais dois golos do argentino e deixou o PSG a vencer por cinco golos de diferença. O avançado que pertence aos quadros do Inter de Milão ainda devolveu a cortesia ao jovem prodígio francês, assistindo-o para o 6-0.



Os «verts» chegaram ao golo de honra num disparate de Di María que derrubou Correia na área. Cabaye permitiu que Sergio Rico defendesse o penálti, mas marcou de cabeça na recarga.



Nos dois outros jogos desta quarta-feira, o Lille, com Fonte e Renato de início e Xeka a saltar do banco, venceu o Amiens por 2-0. Depois do médio luso ter ficado perto do golo, Luiz Araújo desbloqueou o marcador e Osimhen fez o golo da tranquilidade da equipa de Galtier.



Por último, Anthony Lopes assistiu do banco à vitória do Lyon por 3-1 na receção ao Brest.