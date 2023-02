Lionel Messi é baixa de vulto para o jogo do PSG no Mónaco, este sábado.



De acordo com a nota divulgada pelos parisienses, o internacional argentino saiu «tocado nos músculos ísquiotibiais» na partida contra o Marselha, da Taça de França, e vai fazer «tratamento nas próximas 48 horas». Espera-se, por isso, que o avançado volte aos treinos segunda-feira.



O PSG vai defrontar o Bayern Munique, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na próxima terça-feira (20h00).Os franceses já sabem que não poderão contar com Kylian Mbappé, lesionado.