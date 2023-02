Kylian Mbappé vai estar afastado dos relvados durante três semanas, informou o PSG.



A previsão do tempo de paragem do internacional gaulês impede-o de disputar a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões contra o Bayern Munique, a 14 de fevereiro. Segundo o clube gaulês, o avançado sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda frente ao Montpellier.



Na última quarta-feira Mbappé foi forçado a sair no encontro do PSG ainda na primeira parte à semelhança de Sergio Ramos. Em relação ao espanhol, os campeões gauleses referem que vai fazer exames complementares depois de ter apresentado queixas no adutor.



Lembre-se que depois da partida, Galtier garantiu que não havia motivos para preocupação no que respeitava às lesões dos dois jogadores.