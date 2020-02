As imagens da festa rija dos jogadores do PSG, apenas dois dias após a derrota diante do Borussia Dortmund, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, não caíram bem aos adeptos e… não só.

O plantel (e não só) juntou-se tendo como fundamento o aniversário de três dos principais jogadores da equipa de Tuchel: Icardi, Cavani e Di Maria. Vários vídeos foram divulgados nas redes sociais e os adeptos do clube francês manifestaram o seu desagrado de imediado.

Este sábado, Thomas Tuchel, treinador do PSG, também mostrou que não ficou feliz com as imagens da celebração. «Fiquei verdadeiramente surpreendido com esse vídeo, com esta forma de festejar. Falámos internamente, podem estar certos disso», afirmou o técnico em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Bordéus, frisando que prefere que o assunto seja tratado internamente, contudo adiantou: «Não estamos felizes com as imagens desta festa.»

«Eu não vou parar de dar minha opinião, mas não posso dar conselhos ao clube, não é o meu papel», disse ainda o treinador.

Marquinhos, capitão do PSG, também esteve na festa e na conferência de imprensa e admitiu que foi um erro que as imagens da festa tenham sido partilhadas nas redes sociais.

«Foi um erro publicar as imagens daquele jeito. Temos noção disso. Era um aniversário, estava planejado antes do jogo. Não está relacionado com o que aconteceu. Não foi falta de respeito para com os adeptos», afirmou.

«Era um momentos para esquecer, para festejar, estar um tempo juntos, para rir e não pensar no jogo e nas táticas. As pessoas que filmaram não fizeram isso para causar algum mal. Essa é a nossa vida, como jogadores. Temos que ser cuidadosos. As pessoas vivem pelo clube, viajam milhares de quilómetros pelo clube. Nós também estamos tristes pelo jogo. Dois dias depois, comemoramos o aniversário de três jogadores. Foi só para esquecer um pouco o futebol.»