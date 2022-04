O jogo entre o Saint-Étienne e o Mónaco, da 34.ª jornada da Ligue 1, foi interrompido ao minuto aos 67 minutos e só foi reatado vinte minutos depois. O motivo? «Chuva» de material pirotécnico por parte da claque da equipa da casa, os Green Angels, que celebraram o 30.º aniversário.



De resto, quando o jogo foi interrompido, já os monegascos venciam por 3-0. Ben Yedder abriu o marcador aos 23 minutos e dois minutos volvidos, Volland ampliou a vantagem a passe de Gelson Martins.



Classificação da Ligue 1



Na segunda parte um autogolo de Kolodziejczak e outro de Boadu confirmaram a goleada do Monaco (4-1). Com esta vitória, a formação de Philippe Clement subiu provisoriamente ao terceiro lugar com 59 pontos, mais três que o Rennes e o Estrasburgo, equipas que apenas jogam este domingo.



Com Anthony Lopes de início, o Lyon bateu o Montpellier por 5-2. A equipa de Bosz chegou rapidamente a uma vantagem de dois golos (marcaram Dembélé e Thiago Mendes), mas os forasteiros conseguiram igualar a contenda ainda antes do intervalo com tentos de Wahi e Savanier.



No entanto, o Lyon avançou para o triunfo com um bis de Aouar e outro golo de Toko Ekambi e chegou ao oitavo lugar, ficando a quatro dos lugares que dão acesso às provas europeias.



