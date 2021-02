O futebolista argelino Islam Slimani teve uma estreia de sonho a titular pelo Lyon, esta terça-feira, no apuramento para os 16 avos de final da Taça de França. O avançado, ex-Sporting, estreou-se a marcar e fez duas assistências na goleada imposta ao Ajaccio (5-1) numa partida em que o português Anthony Lopes também foi titular.

Memphis Depay, assistido pelo argelino, abriu o marcador aos 10 minutos. Depois de servir, Slimani marcou aos 22 minutos e Cornet ampliou a vantagem dois minutos depois. Aos 39 minutos, Cherki, com assistência de Slimani, apontou o 4-0 e a passagem na eliminatória ficou praticamente resolvida ainda na primeira parte.

O 5-0 foi apontado por Aouar, de penálti, aos 79 minutos, com o golo de honra da equipa da segunda divisão francesa a ser apontado por Nouri, de penálti, aos 90 minutos. Este foi o sexto jogo de Slimani pelo Lyon.

Nos outros dois jogos do dia na Taça, o Valenciennes foi eliminar o Stade Reims, com uma vitória forasteira por 4-3. Já o Lorient recebeu e venceu o Paris FC, por 2-1. O português Tiago Ilori não entrou nas opções do Lorient neste jogo.