O jogo entre o Montpellier e o Nantes foi interrompido durante cerca de 15 minutos devido a uma 'chuva de tochas'.



Tudo aconteceu ao minuto 19 quando os adeptos do Montpellier decidiram protestar contra o desempenho da equipa que perdeu por 6-1 contra o Nice na ronda anterior. Já depois de terem exibido várias tarjas de protesto, lançaram tochas para o relvado o que levou à interrupção do jogo.



O encontro foi reatado aos 31 minutos e terminou com a vitória do Nantes por 3-0, sendo que a equipa da casa acabou com nove jogadores devido às expulsões de Khazri e Wahi.



Classificação da Ligue 1



Nos outros jogos desta tarde, Reims e Nice empataram sem golos enquanto o Toulouse e Brest não foram além de uma igualdade a um. Por último, o Angers perdeu por 2-1 na receção ao Clermont.



Veja o motivo que levou à interrupção da partida: