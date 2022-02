O Lille venceu na noite deste domingo em Lyon, por 1-0, em jogo da 26.ª jornada da primeira liga francesa.

Com os portugueses José Fonte, Tiago Djaló, Xeka e Renato Sanches no onze inicial, o Lille chegou ao único golo do jogo aos 35 minutos, com um golo do sueco Gabriel Gudmundsson. Xeka cruzou e acabou por fazer como que uma ‘meia-assistência’ para o colega de equipa, uma vez que a bola foi desviada por Thiago Mendes, que não conseguiu o corte.

O Lyon ainda marcou por Lucas Paqueta, aos 86 minutos, mas o golo acabou anulado por falta.

Com este resultado, o Lille ultrapassa o Lyon e é oitavo classificado, com 39 pontos. O Lyon é 10.º, com 38 pontos.

Já este domingo, o Mónaco perdeu ante o Reims, num dia ainda com triunfos do Lens e Lorient e três empates.

(Imagens vídeo Eleven Sports)