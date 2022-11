O treino desta terça-feira acabou mais cedo para Christopher Nkunku. O avançado do Leipzig sofreu uma entrada dura de Eduardo Camavinga, do Real Madrid, e foi forçado a abandonar a sessão de trabalho da seleção francesa.

Nkunku ficou caído no relvado durante algum tempo, foi confortado por Camavinga e pelo selecionador Didier Deschamps e saiu do terreno a coxear, com um rosto de dor, após a pancada na perna esquerda.

Nota ainda para Karim Benzema, que fez apenas 15 minutos de corrida e trabalhou à parte com um fisioterapeuta.

Ora veja: