O Saint-Étienne carimbou a presença nas meias-finais da Taça de França após bater o Epinal por 2-1.



Os «verts» construíram uma vantagem de dois golos em 58 minutos. Bouanga fez um golaço e inaugurou o marcador antes do intervalo e Mahdi Camara ampliou a vantagem a abrir o segundo tempo.



O clube do quarto escalão, «carrasco» do Lille, reduziu aos 62 minutos por Krasso, de grande penalidade, mas não evitou a eliminação.



Nas meias-finais o Saint-Étienne vai receber o Rennes enquanto o PSG joga em casa do Lyon.



Os golos de Epinal-Saint-Étienne: