Em França, o Paris Saint-Germain empatou, em casa, com o Clermont a um golo, em jogo da jornada 28 da Ligue 1. Danilo e Gonçalo Ramos foram titulares na equipa parisiense. Vitinha não saiu do banco de suplentes do conjunto de Luis Enrique.

Logo aos oito minutos, Mukiele teve de ser substituído depois de um choque com o guarda-redes. Para o seu lugar entrou Hakimi e foi já com o defesa marroquino em campo que o Clermont marcou.

Aos 32 minutos, Danilo e Ugarte, antigo jogador do Sporting, não conseguiram afastar o perigo e Keita, a meias com o médio uruguaio, inaugurou o marcador no Parque dos Príncipes.

Já no tempo de compensação, Mayulu ainda marcou, mas o golo foi anulado devido a uma falta na jogada. No segundo tempo, Danilo ainda falhou de forma incrível, mas foi outro português a salvar um ponto para o PSG.

Gonçalo Ramos combinou com Mbappé, que começou no banco de suplentes mas foi lançado aos 67 minutos da partida, e finalizou da melhor forma para o 1-1, aos 85 minutos.

Com este resultado, o PSG continua líder da Ligue 1, com 63 pontos, mais 13 do que o Brest, que é 2.º classificado do campeonato, mas que tem menos um jogo realizado. O Clermont é ultimo colocado da Liga francesa, com 21 pontos.

